コミックマーケット107 2025年12月30日・31日開催 会場：東京ビッグサイト 【拡大画像へ】 「東から行く？」 「いや、南に頼まれてるとこあるから、そっちから」 国際展示場行きの電車に乗っているとそんな会話がどこからか聞こえてきた。平成時代と変わりないコミケの朝の風景だ。今年はコミックマーケット（以下、コミケ）が始まって50年の節目に当た