第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は1月2日、東京・大手町から神奈川・芦ノ湖までの往路（5区間、107.5キロ）がスタートした。 【画像】サッポロビールの箱根駅伝に「こんなん泣くって」「よく分かってますなぁ！」毎年恒例の企画に絶賛の声 國學院大の青木が区間新の快走 スターターを務める1区（21.3キロ）では、当日エントリーで投入された國學院大の青木瑠郁（4年）が