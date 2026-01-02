お菓子に含まれる糖質は口腔内の細菌によって分解され、酸を産生します。この酸が歯の表面のエナメル質を溶かし、むし歯の原因となります。むし歯は口腔内の環境、食事内容、歯磨き習慣などが複合的に関わる疾患であり、適切な予防行動が重要です。お菓子の種類や摂取頻度、口腔内に留まる時間によってむし歯のリスクは異なります。口腔内細菌と酸の産生メカニズムを理解することで、効果的な予防策を講じることができます。 監