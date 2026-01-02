デトロイト・ピストンズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年1月2日（金）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 112 - 118 マイアミ・ヒート NBAのデトロイト・ピストンズ対マイアミ・ヒートがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし2