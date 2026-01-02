韓国で青年層10人のうち住宅を保有しているのは1人にすぎず、住宅を持つ青年の所得は住宅を持たない青年より約2倍近く多いことが明らかになった。【注目】韓国の若者にも広がる「反中感情」その原因は国家データ庁（旧・統計庁）が発表した「2024年 生涯段階別行政統計」によると、2024年基準で住宅を保有している韓国の青年層（15〜39歳）は165万人と集計された。住宅を保有する青年は、全青年人口の11.5％を占めている。青年層の