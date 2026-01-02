LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û①NY¡¦¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿LE SSERAFIM②③④¡Ø¥Ë¥åー¥¤¥äー¥º¡¦¥í¥Ã¥­¥ó¡¦¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿LE SSERAFIM ¢£LE SSERAFIM¤¬NY¡¦¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯