3区序盤、早稲田大・山口（竣）選手（2年）を駒澤大・帰山選手（4年）が抜き、駒澤大が3位に浮上。戸塚中継所を1位・城西大と43秒差でスタートした2位の中央大は、前回区間賞の本間選手（3年）が走る。10km（以下kmは区間のkm数）ごろ、中央大・本間選手が城西大・小林選手（2年）に迫り、さらに逆転し1位に浮上。13kmごろ、1位中央大と2位の城西大の差がより開く。14.4km地点の茅ヶ崎では、2位城西大は1位と11秒差。3位の駒澤大が