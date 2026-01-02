¸µÆü¤Ë²ò»¶¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¤ÎÀî¸¶¹î¸Ê¡Ê45¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÅ·¼³Àî¸¶¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Àî¸¶¤Ï¡Ö¸Ä¿Í²þÌ¾Àî¸¶¢ªÅ·¼³Àî¸¶¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Å·¼³Àî¸¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àî¸¶¤ÈÀ¥²¼Ë­¤Î2¿Í¤¬1Æü¡¢Àî¸¶¤Î¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅ·¼³ÁÍ¡¢20Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ç¤¹¤Í²ò»¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÍ§