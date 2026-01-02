日本海側は、このあとも雪が続くでしょう。北陸から西日本の日本海側は活発な雪雲が流れ込み、局地的に大雪となる見込みです。あす朝までの24時間に予想される雪の量は、北陸の山沿いの多いところで70センチとなっています。また、関東も夕方以降、雪雲が流れ込み、東京都心でも今夜はうっすら白くなるかもしれません。西日本や東日本は、厳しい寒さとなるでしょう。東京、名古屋、大阪は8℃までしかあがらず、那覇も真冬並みの17