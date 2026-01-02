大みそかのイベントでゲストに語りかけるトランプ氏＝12月31日/Joe Raedle/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は1日に公開された米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）のインタビューで、医師の推奨量を超えるアスピリンを服用していることを明かし、健康状態をめぐる疑念を再燃させている手のあざはその影響だと説明した。79歳のトランプ氏は多めに服用する理由について、「アスピリンは血液をサラサラにするのに良いと言