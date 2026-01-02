アメリカの国務省は1日、中国が台湾周辺で行った軍事演習について、「不必要に緊張を高めている」と非難する声明を発表しました。アメリカ国務省の副報道官は1日、声明を発表し、中国軍による台湾周辺での軍事演習について、「台湾や地域内の各国に対する軍事活動と言説は、不必要に緊張を高めている」と非難しました。その上で、中国に対し、「台湾への軍事的圧力をやめ、意味のある対話」を行うよう求めました。さらに「アメリカ