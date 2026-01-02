フジテレビの動画配信サービス・FODでは、タイBLドラマ『PIT BABE 2』を、9日から全13話一挙独占見放題配信する。『PIT BABE 2』このドラマは、タイの大手制作会社「CHANGE2561」が手掛けた初のBLシリーズ。タイの大手小説投稿サイトで7億回以上も読まれた大人気BL小説を実写化した作品で、カーレースの世界を舞台に、特殊能力を持つ青年たちの愛憎と陰謀を描くアクションロマンスだ。『PIT BABE 2』は、前作から1年後を描く。ベイ