猫の被毛に起こる「毛割れ」とは？ 猫の毛が途中で割れるように広がり束に見える状態を「毛割れ」と呼びます。 長毛種の猫は毛割れを起こしやすく、ふわっと丸いシルエットが崩れ、なんとなく貧相に映るので飼い主さんはドキッとするかもしれません。 毛割れは単なる見た目の問題に見えるものの、身体のSOSが潜んでいるケースもあります。 毛玉とは違い、表面が割れるイメージで、触ると毛がぺたっとねてい