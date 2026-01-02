昨年の秋華賞で抽選対象になった馬の中で、突破したら確実に本命にしようと思っていた馬がいた。未勝利から３連勝で夏の２勝クラスを突破したのジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、ロードカナロア）だった。そのレースぶりもさることながら、とにかく追い切りがすごかった。１週前の美浦・Ｗコースで見せた動きは、記者が中央競馬担当になった２３年２月からみた中で一番と言っていいもの。とにかくフットワーク