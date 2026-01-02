モイネロは昨年の１・８８に続き、１・４６で２年連続２度目の最優秀防御率を獲得した。２シーズン以上続けて手にしたのは、２１〜２３年に３年連続の山本由伸（オ）以来１７人目。外国人投手では初めてとなった。１点台の防御率に加え、被打率も昨年から・１８７→・１９２。防御率１位を２シーズン以上続けた投手のうち、同時に防御率２点未満で被打率も２割未満は、こちらも２１〜２３年の山本以来。他には４０、４１年の野