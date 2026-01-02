◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）オープン参加の関東学生連合チームは、当日変更で４区に本多健亮（東大大学院修士２年）が起用された。本多の出走を受け、東大の公式Ｘ（旧ツイッター）は「急遽（きょ）、東京大学陸上運動部院生チームの本多健亮選手（工学系研究科修士課程Ｍ２）の４区出走が決まりまし