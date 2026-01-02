◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)大東文化大学が3区から4区へのリレーの際、転倒しますがなんとかつなぎ18位で襷を渡しました。大東文化大学は1区を大濱逞真選手が1時間1分46秒、トップと1分18秒差の15位で通過すると、2区では順位を落とし18位、トップとの差は5分15秒に広がります。そして3区は1年生の菅粼大翔選手が走り、4区へと繋ぐ平塚中継所へ。しかし襷を渡す直前で菅粼選手はフラフラになりなが