女優キムラ緑子（64）が2日、東京・日本橋三越本店で、舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」（2〜20日、三越劇場ほか）初日鏡開きを行った。キムラは「優しい、にこにこした笑顔に囲まれて胸がいっぱいです。戦後日本を奮い立たせた笠置シヅ子さんの物語をやれるということが本当に本当に幸せ」とあいさつした。さらに「買物ブギー」の一節を披露し「この後、三越で買い物しまくってください！」と呼びかる一幕も。キムラは「