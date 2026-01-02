第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われた。３区から４区への平塚中継所では、大東文化大の菅粼大翔（１年）が転倒しながらたすきをつなぐ場面があった。（デジタル編集部）菅粼は科技高豊田から大東大に進んだルーキーで、１万メートル２９分０４秒６７のタイムを持つ。２区・棟方一楽（３年）から１５位でたすきを受け取って走り出したが、区間終盤でブレーキ。時折ふらつ