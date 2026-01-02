昨季のアーセナルはセンターフォワードに負傷者が続出し、昨夏にスポルティングCPから獲得したFWヴィクトル・ギェケレシュもまだ納得の結果は残せていない。そんな中、2025年の1年を通してアーセナルの攻撃をリードしてきたのがMFレアンドロ・トロサールだ。トロサールは2025年に全コンペティション合わせて13ゴール12アシストを記録。得点数はMFながら最前線に入ることもあるミケル・メリーノも13ゴールで並んでいるが、メリーノ