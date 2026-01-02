前節ジェノアに3-1で勝利し、2025年のスケジュールを終えたローマ。複雑かもしれないが、ローマはセリエAで2025年の獲得勝ち点が最も多かったクラブなのだ。昨季のローマは6位でシーズンを終えたが、これは前半戦の成績が悪かったからだ。開幕15試合で4勝4分7敗と大きく躓き、立て直しをベテラン指揮官クラウディオ・ラニエリに託すことに。見事だったのがラニエリの修正で、年明けからのローマは1敗のみで昨季を終了。ラニエリは