一見すると何の変哲もない、ステンレス製のシンプルなザル。しかし、商品タグをよく見るとそこには驚きの文字が…。なんとこれ、ただのザルではなく「蒸し料理」に対応した優れものだったんです。100均のザルは加熱不可のものが多い中、調理器具としても活躍してくれるこの「浅型ザル」の実力を詳しくご紹介。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：浅型ザル価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径18×3cm販売ショップ：セリアJ