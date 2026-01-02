線路は残っているものの電停の姿は…2025年8月3日、広島電鉄の「駅前大橋ルート」が開業し、広島駅も大幅にリニューアルしました。同時に広島駅の地上にあった電停は役目を終え、猿猴橋町電停を含む的場町までのルートは廃止されました。かつての線路はどのようになったのでしょうか。【激変】これが「激セマ」電停の跡です（写真）旧ルートの廃止からはや4か月、以前の広電広島駅電停はすっかり撤去工事が進み、11月末時点で