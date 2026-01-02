２０２４年１月から中央の美浦担当になり、同年３月に開業したのが千葉直人調教師。同い年の１年目同士ということもあって、昨年から取材させていただく機会も多く、厩舎にうかがうとスタッフを含めた雰囲気が非常にいい。昨年１月にはニシノエージェントで京成杯を制して重賞初制覇。年初に掲げていた１５勝を１０月にクリアすると、最終的には１９勝。思い描いた通りに成績を上昇させ、昨年の２倍以上の勝利を積み重ねた。そ