全日本プロレスは２日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。１日に全日本は今大会で新入団選手を発表することを明らかにしていたが、第１試合前に選手会長で三冠ヘビー級王者の宮原健斗が新春のあいさつを行った後に新入団選手を紹介した。テーマソングがかかり入場したのは、ＯＳＷに所属する小藤将太だった。小藤がＯＳＷと全日本の２団体所属になることを発表。宮原があいさつすると、「ＨＡＶ