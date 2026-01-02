タレントの大久保佳代子（54）が、1日放送の日本テレビ系「元日しゃべくり007×上田と女が吠える夜と初コラボ4時間SP！！」（午前8時）に出演。開運についてのエピソードを話した。開運のためにやっていることについてのトークで、ネプチューン堀内健（56）はゴルフの時に、ミミズがグリーンにいると必ず森に返すという。そして「必ずその後、ナイスショットなんだよね」と話した。続いて大久保が「私絶対、夏はセミが裏返っていた