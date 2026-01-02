2026年前半は誰にとっても“新時代の幕開け”。大きな星々の動きが導く抜本的な変化の中では、月星座が内包するあなたの奥底にある意識や能力、魅力がカギに。さまざまな揺らぎは追い風と捉え、これからやってくる大変革の波に乗りましょう。“理想の社会”が本格化。挑戦や冒険に追い風あり月を使った開運法「Lunalogy Ⓡ」創始者のKeikoさんいわく、2026年は「新しい歴史の幕開けになる」とのこと。「その前兆は2025年前半