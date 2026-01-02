サーブ博物館サーブを知っている人は、日本にどれほどいるのだろうか。スウェーデンの歴史ある自動車メーカーで、日本にも輸入されていた時期があるが、残念ながら2011年に経営破綻してしまった。それ以来、生産活動は停止したままだ。復活に向けた取り組みが続けられているものの、いまだに生産再開の目途は立っていない。【画像】世界でカルト的人気を誇るヒストリックカー【シトロエン2CVを詳しく見る】全17枚しかし、サーブ