【北京東慶一郎】中国国営新華社通信によると、習近平（シージンピン）国家主席とロシアのプーチン大統領が１２月３１日、新年の祝電を交換した。習氏は２０２５年が国連創設８０年だったことに触れ、「両国は国連など多国間の枠組みで互いを支持した」と強調し、中露連携を誇示した。祝電で習氏は「２６年もプーチン大統領との緊密な交流を維持し、新時代の中露関係を共に主導したい」と呼びかけた。プーチン氏も「両