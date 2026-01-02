静かな住宅街に暮らす専業主婦のBさん（40代）は、数カ月前から隣の家の異変が気になっていました。玄関先に置かれた多くのゴミ袋です。最初は「ゴミ出しを忘れているのかな」という程度でしたが、ゴミ袋は徐々に増え、夏には強い悪臭が漂うようになりましたす。【写真】50万円で買った別荘で止まらぬ湧き水、流れをたどると利根川だった風が強い日にはゴミが敷地に飛んできて、庭にはハエが大量発生。問題は悪臭だけではなく、Bさ