テレビ朝日は２日、年間平均視聴率（２０２４年１２月３０日〜２０２５年１２月２８日）で個人全体で２年連続３冠、世帯で３年連続の３冠を達成したことを発表した。「報道ステーション」をはじめとするテレビ朝日独自のプライム帯ニュースベルトや朝昼帯の報道情報番組がレギュラー番組で２０２５年の視聴率をけん引した。連続ドラマは水谷豊×寺脇康文の「相棒」（１月・１０月クール平均５・８％、２０２５年民放連続ドラ