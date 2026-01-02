熊本県内は2日、上空約5500メートルに氷点下30度以下の強い寒気が流れ込み冬型の気圧配置が強まった影響で、平地でも朝から雪が降りました。熊本市内でも明け方から雪が降り始め、屋根の上にうっすらと雪が積もる様子も見られました。 熊本地方気象台によりますと、このあとも冬型の気圧配置は続く見込みで、3日明け方にかけて山地では大雪となる恐れがあるとして、積雪や路面凍結による交通障害、雪による視界不良、農作