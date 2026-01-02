日本テレビは2日、2025年年間視聴率（2024年12月30日〜25年12月28日）でゴールデン1位を獲得したと発表した。【写真】日テレ『ぐるナイ』【ゴチ26】クビ3人が決定ゴールデン帯（午後7時〜10時）の個人全体視聴率が5.2％だった。ビデオリサーチ調べ・関東地区。■コンテンツ戦略局総合編成センター部長大井秀一氏コメント2025年も、多くの皆様に日本テレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、最も多