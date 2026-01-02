人形劇を披露する大河原さん夫妻＝２０１９年１月、横浜市瀬谷区（同会提供）福島県田村市で野菜や米の有機農業を営む大河原伸さんと妻の多津子さんが主宰する劇団「赤いトマト」による人形劇が１２日、横浜市瀬谷区のあじさいプラザ（瀬谷区民文化センター）で開かれる。人形劇では、東日本大震災による福島第１原子力発電所事故の影響で農作物が売れなくなってしまったが、工夫を凝らして生活を立て直し、復興に向けて取り組