第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、青学大がじわじわと順位を上げている。史上初となる２度目の３連覇を目指す青学大は、１区の小河原陽琉（２年）がまさかの１６位発進。２区の飯田翔大（２年）が１１位に押し上げると、３区の宇田川瞬矢（４年）が３人抜きの快走で８位に浮上し、４区にタスキをつないだ。原晋監督は「往路優勝はやっぱり狙っていきたい。復路のスタートはどのチームとも（差は）３０秒