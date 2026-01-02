◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１５年ぶりの総合優勝を狙う早大の「山の名探偵」こと５区・工藤慎作（３年）が２日、自身のＸを更新。人気アニメ「名探偵コナン」の主人公、工藤新一に名前が似ていることなどから「山の名探偵」として注目を集める工藤は、主人公・コナンの黒縁メガネ姿でポーズを決め、意気