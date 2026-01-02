◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１区で区間新記録の１時間２８秒をマークした国学院大・青木瑠郁（４年）がレース直後にＸ（旧ツイッター）を更新し、話題になっている。青木は後方から冷静にレースを進めながらするすると先頭に立ち、従来の区間記録を１２秒更新してタスキリレーした。走り終えてから約