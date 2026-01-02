１２月３１日、成都無形文化遺産ランタンフェスティバルの様子。（成都＝新華社配信／周仕軍）【新華社成都1月2日】中国四川省成都市の成都国際無形文化遺産博覧園では元日連休期間（1月1〜3日）、「無形文化遺産千灯遊園会（ランタンフェスティバル）」が開催されており、約10万平方メートルに及ぶ会場がきらめく光の海へと変貌している。今回のフェスティバルでは、三星堆、金沙遺跡など古代蜀文明のシンボルが巧みにデザイ