◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)2日、号砲を迎えた第102回箱根駅伝。3区では、中央大学の本間颯選手(3年)が2年連続区間賞で首位に立ちました。前半9キロの緩やかな下り坂が続く3区は、トップで襷を受けた城西大・小林竜輝選手(2年)を追って、本間選手が10キロ過ぎに追いつく展開。次第に城西大との差を広げていきます。昨季の自身の記録を上回るペースで、藤原正和監督の“ゲキ”を受けながら、首位で襷リ