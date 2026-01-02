日本テレビは2日、2025年の年間視聴率（2024年12月30日〜25年12月28日)で、ゴールデン帯（午後7時〜10時）の個人全体視聴率が5・2％で1位だったと発表した（ビデオリサーチ調べ）。大井秀一コンテンツ戦略局総合編成センター部長のコメントは以下の通り。2025年も、多くの皆様に日本テレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、最も多くの方がテレビをご覧になる「ゴールデン帯」において年間1位を獲得