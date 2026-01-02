徳島地方気象台は1月2日、徳島市で初雪を観測したと発表しました。徳島気象台は、2日午前3時から4時の間に徳島市で初雪を観測したと発表しました。平年より15日遅く、前のシーズンより5日早い初雪です。2日の徳島市内は、午前10時半ごろにも雪が舞うなど、寒い一日となっています。県内は、3日昼前にかけて三好市や東みよし町で山地や平地でも大雪のおそれがあり、積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。