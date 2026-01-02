歌舞伎役者の中村橋之助さん、市川男寅さん、中村莟玉さん、市川染五郎さん、尾上左近さん、中村鶴松さんが、｢新春浅草歌舞伎｣鏡開きに登壇しました。 【写真を見る】【 中村橋之助 】30歳の初舞台は「めちゃくちゃ気合い入っております」座頭として2年目の新春浅草歌舞伎橋之助さんは、”皆様、あけましておめでとうございます。この1年あっという間で、去年すごく緊張しながらこの鏡開きをしたのがほんとに昨日のことの