ガイナーレ鳥取は2日、東京ヴェルディから期限付き移籍しているDF河村匠(25)が完全移籍となることを発表した。河村は今季、期限付き移籍した鳥取でJ3リーグ戦34試合に出場し、4得点をマーク。また、ルヴァンカップで1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF河村匠(かわむら・たくみ)■生年月日2000年9月13日(25歳)■出身地千葉県■身長/体重177cm/63kg■経歴三井千葉-尚志高-大阪体育大-いわき-東京V-