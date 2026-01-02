名古屋グランパスは2日、FC今治の10番でキャプテンのFWマルクス・ヴィニシウス(26)が完全移籍で加入することを発表した。M・ヴィニシウスは母国ブラジルの複数クラブでプレーし、2022年に当時J3の今治へ加入。2023年から10番を背負うと、2024年にJ3得点王となる19ゴールを挙げ、今治をJ2昇格に導いた。キャプテンに就任した2025年は、J2得点ランキング2位の17ゴールを記録。また、2024年にJ3最優秀選手賞、2023年と2024年にJ3