2025年のメジャーリーグは、ナ・リーグ西地区の名門ドジャースが球団史上初の世界一連覇を達成して幕を閉じた。球界屈指の強力打線は、ナ・リーグトップの年間244本塁打を記録。大谷翔平投手を筆頭に、一発を打てる強打者たちがズラリと顔を揃えている。一方で、年間88盗塁はナ・リーグ12位とやや控えめ。ベテランが多く、野手の平均年齢は球団史上6番目の「30.7歳」に到達した。ここでは、ML