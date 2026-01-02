西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手が、アストロズと3年契約で合意したと、1日（日本時間2日）、米複数メディアが報じた。MLB公式サイトや現地メディアも、今井とアストロズの電撃合意を伝えている。 ■出来高含めて最大で3年98億超え 今井は今オフの移籍市場で注目を集める投手のひとりだったが、ポスティングによる45日間の交渉期限が米東部時間2日午後5時（日本時間3日午前