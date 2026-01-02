◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)青山学院大学が3区でさらに順位を上げ、8位に浮上しています。1区では16位と出遅れますが、2区では順位を5つ上げた青山学院大学。3区を任された4年生の宇田川瞬矢選手はさらに3人を抜き、1時間1分51秒の区間7位の走りでチームを8位に押し上げました。しかし、先頭の中央大学が本間颯選手が区間賞の快走。先頭との差は戸塚中継所での2分16秒差から3分16秒差と広がっています。3連覇を