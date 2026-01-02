年齢とともに腰まわりのラインがぼやけ、くびれが見えにくくなるのは「脂肪」だけが原因ではありません。体側が固まり、腹斜筋が使われにくい状態が続くことで、くびれの印象があいまいに見えてしまう人も多いもの。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【マーメイド】。呼吸に合わせて体側と体幹を目覚めさせ、腰まわりの軽さとくびれの感覚を育めます。マーメイド（１）右脚を曲げて体の前に置き、左脚を曲げて