この記事では、「一流・二流・三流の違い」を、色気・人間関係・ファッション・聞き方・夜の所作など、あらゆる角度から浮き彫りにした『一流の男 二流の男 三流の男』(潮凪洋介/あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『趣味が武器になるとき』。○趣味が武器になるとき一流は、趣味に哲学がある二流は、趣味に投資しすぎる三流は、趣味ではなく暇つぶし趣味は、人生の余韻を生む遊び場だ。だが扱いを誤れば、散