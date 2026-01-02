第102回箱根駅伝第102回箱根駅伝は2日、往路が行われた。大東文化大は3区から4区への襷リレーで菅崎大翔（1年）が倒れこみながらも、何とか襷をつないだ。3区から4区へと繋がる平塚中継所、菅崎はフラフラになりながらもなんとかたどり着いた。松浦輝仁（2年）への襷リレー。しかし足元がおぼつかず、直前で倒れこんでしまった。それでも何とか起き上がり、必死に先輩へとつないだ。大東文化大は18位で平塚中継所を通過。首